نوفر كافة العمالة المنزلية الامينة وذوات الخبرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر كافة العمالة المنزلية الامينة وذوات الخبرة لكافة المحافظات01148444926 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع كلين للخدمات كل طلباتك مجابة. خدماتنا متوفرة010095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كلين للخدمات
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073 / 01009505463
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102919
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