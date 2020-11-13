نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01017902000 خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لادارة المنزل من توفير خادمات لأعمال النظافة ، كما نوفر عاملات تجيد اعمال الطبخ نوفر شغالات مقيمات و غير مقيمات نوفر عاملات نظافة باليومية شغالات مصريات واجانب عاملات نظافة - شغالات - خادمات ( اقامة وبدون) جميع العمالة المنزلية - بالضمانات القانونية كفاءة عالية - عمالة مدربة نوفر ايضا مربيات الاطفال(بيبيسيتر) من مختلف الجنسيات مدربات و على درجة كبيرة من الخبرة في مجال رعاية