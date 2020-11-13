نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01017902000 خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لادارة المنزل من توفير خادمات لأعمال النظافة ، كما نوفر عاملات تجيد اعمال الطبخ نوفر شغالات مقيمات و غير مقيمات نوفر عاملات نظافة باليومية شغالات مصريات واجانب عاملات نظافة - شغالات - خادمات ( اقامة وبدون) جميع العمالة المنزلية - بالضمانات القانونية كفاءة عالية - عمالة مدربة نوفر ايضا مربيات الاطفال(بيبيسيتر) من مختلف الجنسيات مدربات و على درجة كبيرة من الخبرة في مجال رعاية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072386
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه