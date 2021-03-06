نوفر عاملة النظافة,المر بية.راعية المسنين لجميع المحافظات

نوفر عاملة النظافة,المربية.راعية المسنين لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا / السودان / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل : 01017902000 / 01126700074(واتساب) 01223333060