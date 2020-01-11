نوفر شغالات,مربيا ت ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات

نوفر شغالات,مربيات ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العمالة المنزلية بكافة الضمانات القانونية وخدمة ما بعد التعاقد نوفر لك (عاملات نظافة - مربيات اطفال(بيبى سيتر)-جليسة للمسنين-وأيضا جليس للمسن- والشيفات والطباخات وعاملات النظافه حارس خاص-أفراد امن -سائقين كل مايلزم الاسره من الخدم والعماله المنزليه موجوده معنا الوطنية للخدمات يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظا