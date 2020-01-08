نوفر شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر شغالات,مربيات,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات01126700074 نوفر لكم خادمات فلبينيات ، حبشيات ، اوغنديات ، كينيات ، اى جنسية اخرى . اسيوية او افريقية يمكنك التواصل معنا بكل الضمانات القانونية 01017902000 / 01126700074 اقل من ست ساعات و تجدها فى منزلك تعمل من أجل أسرتك خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية نوفر لكم خادمات فلبينيات ، حبشيات ، اوغنديات ، كينيات ، اى جنسية اخرى . اسيوية او افريقية 01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048296
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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