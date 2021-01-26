نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081694
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه