نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لراحة كل أسرة الوطنية توفر عمالة منزلية لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071394
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السعر
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صورة الاعلان: شركه الوسام للخدمات المنزليه - في الإسكندرية مصر

شركه الوسام للخدمات المنزليه

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

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3/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
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صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفير العمالة المنزلية نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

5/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شاملة نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نقدم خدمات النظافة الشاملة للارضيات والحوائط والموكيت والسجاد والباركيه والاثاث (01223333060) نقدم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات01223333060 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/9/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكافحة حشرات نحن أخصائيون وخبراء فى مكافحة الحشرات والقوارض والفيران والصراصير ومكافحة السوس وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/9/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/8/2020
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