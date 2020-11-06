نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا وشرق آسيا (الفلبين، اندونيسيا، الحبشة غانا، غنيا، نيجريا) تجيد اللغة الإنجليزية والعربية كما يوجد سائقين، طباخين، جاهزون الان للعمل فى منزلك (واستبدال مجاني إذا لزم الأمر) (مكتب الوطنية للخدمات معنا بيتك في أيدي امينة) نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071390
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه