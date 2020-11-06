نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا وشرق آسيا (الفلبين، اندونيسيا، الحبشة غانا، غنيا، نيجريا) تجيد اللغة الإنجليزية والعربية كما يوجد سائقين، طباخين، جاهزون الان للعمل فى منزلك (واستبدال مجاني إذا لزم الأمر) (مكتب الوطنية للخدمات معنا بيتك في أيدي امينة) نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بال