نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085937
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تاريخ الإعلان
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بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

بيبيسيتر_شغالات_راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية ا.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات01126700074 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالة-مربية-راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/2/2021
صورة الاعلان: لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات.راعيات مسنين.مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات_راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/2/2021
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صورة الاعلان: شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/2/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المربية جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/2/2021
صورة الاعلان: راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/2/2021
صورة الاعلان: مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات_عاملات نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/2/2021
صورة الاعلان: نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بيبيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات01126700074 نرعى المسنين والمسنات بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جليسة المسنين.الشغالة بكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/2/2021
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