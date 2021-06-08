"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

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تفاصيل الإعلان
"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097789
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صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الدقهلية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة الم.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,000 جنيه

8/6/2021
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