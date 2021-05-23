"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

(فرصة عمل)

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم كير سيرفس01066287944
التليفون: 01066287944

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العنوان: القاهره- 01066287944
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097787
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صورة الاعلان: توظيف مربيات وشغالات وراعيات مسنين - في الإسماعيلية مصر

توظيف مربيات وشغالات وراعيات مسنين

(فرص)

- في الإسماعيلية مصر

نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال النظافه والمطبخ والمساعده.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

3,500 جنيه

23/5/2021
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