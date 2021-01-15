"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082708
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صورة الاعلان: نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات - في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/1/2021
صورة الاعلان: لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك - في الإسكندرية مصر

لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجلي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

9/11/2020
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