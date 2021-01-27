نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر المربية,الشغالة,راعية المسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081837
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شغالات_راعيا ت مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات_راعيا ت مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات_راعيات مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/1/2021
صورة الاعلان: أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مربيات_شغالا ت_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات_شغالا ت_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات_شغالات_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نزودكم بعاملات النظافة-جليس ات مسنين-مربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بعاملات النظافة-جليس ات مسنين-مربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بعاملات النظافة-جليسات مسنين-مربيات بكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات -.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: خادمات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خادمات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خادمات.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة,بيبيسيتر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: خادمة.مربية. راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خادمة.مربية. راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خادمة.مربية.راعية مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-عاملات نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager