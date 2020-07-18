نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين

(للبيع)
|توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفرالساعى والشيف والجناينى والبواب 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوطنيه للخدمات
|التليفون:
|0101790200 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064143
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
500 جنيه
3,000 جنيه
500 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه