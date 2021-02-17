نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر الشغالة_المربية جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074 يشرفنا اتصالاتكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084393
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه