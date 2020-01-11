نوفر الشغالة ,البيبيسيتر, الطباخة,جليس ة المسنين لكافة المحافظات

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صورة الاعلان: نوفر الشغالة ,البيبيسيتر, الطباخة,جليس ة المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

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نوفر الشغالة ,البيبيسيتر,الطباخة,جليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر الموبايل / 01223333060 ( واتساب ) _ 01017902000_ 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048761
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25/12/2019
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24/12/2019
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23/12/2019
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18/12/2019
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2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/12/2019
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