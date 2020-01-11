نوفر الشغالة ,البيبيسيتر, الطباخة,جليس ة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر الشغالة ,البيبيسيتر,الطباخة,جليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر الموبايل / 01223333060 ( واتساب ) _ 01017902000_ 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048761
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
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