نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

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صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

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نرعى المسنين والمسنات بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة ونوفر للمسن راعى فاضل لخدمته وأداء متطلباته اليومية التى لا يستطيع القيام بها مثل شراء الاحتياجات وقراءة الجرائد وتجهيز الطعام وغسيل ملابسه ومساعدة المسن على الحركة وإعطاء الأدوية ونوفر للسيدات المسنات راعيات متدينات وذلك لتلبية احتياجاتهن اليومية ونظافتهن الشخصية وإعطاء الأدوية في مواعيدها, ونرعى الحالات المتقدمة مثل حالات الزهايمر بدرجاته المختلفة ونرع الحالا ت طريحة الفراش وذات الاوزان الثقيلة وحالات الحوادث والكسور01128926277
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01128926277

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العنوان: رشدي- الاسكندريه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/6/2020
رقم الإعلان: 2060611
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نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

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