نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نرعى المسنين والمسنات بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة ونوفر للمسن راعى فاضل لخدمته وأداء متطلباته اليومية التى لا يستطيع القيام بها مثل شراء الاحتياجات وقراءة الجرائد وتجهيز الطعام وغسيل ملابسه ومساعدة المسن على الحركة وإعطاء الأدوية ونوفر للسيدات المسنات راعيات متدينات وذلك لتلبية احتياجاتهن اليومية ونظافتهن الشخصية وإعطاء الأدوية في مواعيدها, ونرعى الحالات المتقدمة مثل حالات الزهايمر بدرجاته المختلفة ونرع الحالا ت طريحة الفراش وذات الاوزان الثقيلة وحالات الحوادث والكسور01128926277