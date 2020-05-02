نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرص)
|نرعى المسنين والمسنات بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة ونوفر للمسن راعى فاضل لخدمته وأداء متطلباته اليومية التى لا يستطيع القيام بها مثل شراء الاحتياجات وقراءة الجرائد وتجهيز الطعام وغسيل ملابسه ومساعدة المسن على الحركة وإعطاء الأدوية ونوفر للسيدات المسنات راعيات متدينات وذلك لتلبية احتياجاتهن اليومية ونظافتهن الشخصية وإعطاء الأدوية في مواعيدها, ونرعى الحالات المتقدمة مثل حالات الزهايمر بدرجاته المختلفة ونرع الحالا ت طريحة الفراش وذات الاوزان الثقيلة وحالات الحوادث والكسور01128926277
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوطنيه للخدمات
|التليفون:
|01128926277
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|العنوان:
|رشدي- الاسكندريه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060611
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه