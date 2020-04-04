نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات01221796073 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا “الحبشة/ اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01221796073(واتساب) 01145701114