نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات01221796073 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا “الحبشة/ اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01221796073(واتساب) 01145701114
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073

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العنوان: الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/4/2020
رقم الإعلان: 2057630
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4/4/2020
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العنوان:

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2,000 جنيه

26/3/2020
صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات-شغالا ت-راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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25/3/2020
صورة الاعلان: نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات - في الإسكندرية مصر

نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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13/3/2020
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توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

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العنوان:

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12/3/2020
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- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة,مربيات,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
العنوان:

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2,000 جنيه

6/3/2020
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صورة الاعلان: راعيات للمسنين_مربي ات_شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين_مربي ات_شغالات نوفرها لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: نمد الأسر بالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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2,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: للاسر نوفرعاملات النظافة,جليس ات المسنين ومربيات بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفرعاملات النظافة,جليس ات المسنين ومربيات بكافة المحافظات

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للاسر نوفرعاملات النظافة,جليسات المسنين ومربيات بكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين_مربيات _خادمات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين_مربيات _خادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين_مربيات_خادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 مھما كان الليبتدور علیه في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالة ,البيبيسيتر, الطباخة,جليس ة المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالة ,البيبيسيتر, الطباخة,جليس ة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر الشغالة ,البيبيسيتر,الطباخة,جليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيري.
العنوان:

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2,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات.
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2,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: نوفر شغالات,مربيا ت ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر شغالات,مربيا ت ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر شغالات,مربيات ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العما.
العنوان:

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2,000 جنيه

11/1/2020
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