نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات01221796073 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا “الحبشة/ اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01221796073(واتساب) 01145701114
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057630
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
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2,000 جنيه
2,000 جنيه