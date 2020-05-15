نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق 01017902000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وخدم
التليفون: 01017902000 / 01126700074 / 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية والجيزة والقاهرة وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064429
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: علاقات عامه - في الإسكندرية مصر

علاقات عامه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل من المنزل موظف علاقات عامة راتب 2400ج ثابت والعمل 5 ساعات على مدار اليوم للتواصل فون ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,400 جنيه

15/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager