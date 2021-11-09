نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات

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تفاصيل الإعلان
مكتب الوفاء سيرفس للخدمات المنزليه01275550242 محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك اجنبية و تتحدث معهم لغة غير العربية هتلاقي عندنا مربيات و جليسات اطفال اجانب ويتحدثوا اكثر من لغة باتقان كلمينا علي ارقامنا هتلاقي طلبك جاهز و حاضر جليسات مسنين لرعاية المسنين مقيمين و غير مقيمين اهم ما يميزهم الخبرة في التعامل مع المواقف الصعبة و حاصلون علي كورسات في التمريض و يعملون تحت الضغط العصبي كلمنا لو محتاج جليسات مسنين لرعاية كبار السن و ذو الاحتياجات المنزلية01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
التليفون: 01275550242

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العنوان: القاهرة- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110687
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3/11/2021
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16/9/2021
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