نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات

(طلب عمل)
|مكتب الوفاء سيرفس للخدمات المنزليه01275550242 محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك اجنبية و تتحدث معهم لغة غير العربية هتلاقي عندنا مربيات و جليسات اطفال اجانب ويتحدثوا اكثر من لغة باتقان كلمينا علي ارقامنا هتلاقي طلبك جاهز و حاضر جليسات مسنين لرعاية المسنين مقيمين و غير مقيمين اهم ما يميزهم الخبرة في التعامل مع المواقف الصعبة و حاصلون علي كورسات في التمريض و يعملون تحت الضغط العصبي كلمنا لو محتاج جليسات مسنين لرعاية كبار السن و ذو الاحتياجات المنزلية01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
|التليفون:
|01275550242
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110687
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
2,500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه