نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر البيبيسيتر/الشغالات/جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه العماله لدينا تمتاز بالكفاءة والاستمراريه العماله لدينا تتحدث بجميع اللغات خدم وشغالات وبيبي سيتر وشيفات وطباخات وراعيات مسنين وبأفضل الاسعار والتبديل معنا مجاني اذا لزم الامر يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078929
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه