نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات .جليسات مسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر أمهر عاملات نظافة.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055920
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القاهرة - مصر

اتصل

13/1/2020
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