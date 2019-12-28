نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات ومديرة المنزل . للتواصل معنا:01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046815
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