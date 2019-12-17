نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر الموبايل / 01223333060 ( واتساب ) _ 01017902000_ 01126700074 Served foreign workers
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045541
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13/11/2019
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2,000 جنيه

9/11/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2019
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات بيبيسيتر وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/11/2019
صورة الاعلان: نزودك بأمهر المربيات والخدم وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودك بأمهر المربيات والخدم وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودك بأمهر المربيات والخدم وجليسات المسنين لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من ش.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/11/2019
صورة الاعلان: نوفر افضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر افضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر افضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/11/2019
صورة الاعلان: نوفر عاملات النظافة وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر عاملات النظافة وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر عاملات النظافة وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات01126700074 شغالات ومربيات أطفال و عاملا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/11/2019
صورة الاعلان: للاسر نوفر الشغالات وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر الشغالات وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر الشغالات وجليسات للمسنين والاطفال لجميع المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/10/2019
صورة الاعلان: نزودك بأمهرعاملات نظافة ومربيات وجليسات للمسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودك بأمهرعاملات نظافة ومربيات وجليسات للمسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودك بأمهرعاملات نظافة ومربيات وجليسات للمسنين لجميع المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/10/2019
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