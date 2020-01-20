نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 01223333060(وات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050347
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صورة الاعلان: عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين,خادمات ,طباخات,مربي ات نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,خادمات ,طباخات,مربي ات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,خادمات,طباخات,مربيات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة_بيبيسيتر_طباخات_راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية اف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/1/2020
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