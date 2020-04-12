نوفرعاملات النظافة المربيات جليسات للمسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر الموبايل : 01221796073 ( واتساب ) _ 01145701114 Served foreign workers from Nigeria _ Ethiopia - _ Sudan _ Ghana _ Djibouti and many and we provide you jobs Eas
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057909
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