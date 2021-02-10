نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفرجليسات المسنين والمربيات(بيبيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات01126700074 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع عاملات منزليات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزلى 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083599
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27/1/2021
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22/1/2021
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