نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع العمالة المصرية والافريقية وذلك في مجالات النظافة المنزلية وتربية الاطفال ورعاية المسنين بالمنزل كما نوفر جميع انواع الخدم والشغالات الملتزمات والامينات من الاجانب والسودانيات والاثيوبيات والارتيريات والصوماليات والنيجيريات وغانا وجميع الجنسيات كما نوفر عاملات النظافة المنزلية المقيمة والغير مقيمة والهاوسكيبر ونوفر مربيات الاطفال (البيبي سيتر) كما نوفر جليسات المسنين 01126700074