نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع العمالة المصرية والافريقية وذلك في مجالات النظافة المنزلية وتربية الاطفال ورعاية المسنين بالمنزل كما نوفر جميع انواع الخدم والشغالات الملتزمات والامينات من الاجانب والسودانيات والاثيوبيات والارتيريات والصوماليات والنيجيريات وغانا وجميع الجنسيات كما نوفر عاملات النظافة المنزلية المقيمة والغير مقيمة والهاوسكيبر ونوفر مربيات الاطفال (البيبي سيتر) كما نوفر جليسات المسنين 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055478
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صورة الاعلان: مكتب شغالات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

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مكتب شغالات.مربيات.جليسات مسنين بكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
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6/3/2020
صورة الاعلان: توفير خدم وشغالات و نوفر جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توفير خدم وشغالات و نوفر جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين متوفرة لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: توفير خادمات.مربيا ت.راعيات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير خادمات.مربيا ت.راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير خادمات.مربيات.راعيات مسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمرب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: نزود الاسر بالخادمات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزود الاسر بالخادمات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزود الاسر بالخادمات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 - في القاهرة مصر

خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات - في القاهرة مصر

توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والخدم والشغالات وعاملات النظافة - في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والخدم والشغالات وعاملات النظافة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الكاملة الشغالات المقيمات والشهريات واليوميات من المصريات و الاجنبيات أفريقيا سودانيا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات - في القاهرة مصر

لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لكل الاسرالتي تبحث عن عماله منزليه بمصر الاقامه وغير الاقامه تناسب كافه المستويات الاجتماعيه لدينا ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات"شغالات"راعيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمخت.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسات مسنين,مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات,ال مربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات,ال مربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات,المربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية بنوف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/1/2020
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