نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسات مسنين,مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل. نوفر عمالة منزلية من مختلف الجنسيات المصرية والاجنبية و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048743
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه