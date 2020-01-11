نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسات مسنين,مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل. نوفر عمالة منزلية من مختلف الجنسيات المصرية والاجنبية و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048743
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شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

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شغالات_طباخات_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات وا.
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3/1/2020
صورة الاعلان: نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

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نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان - في القاهرة مصر

مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أوعي تترددي وأنتي بتختاري العاملات اللي في بيتك لأننا وببساطة في #شركة_مارفيل نوفر لكي شغالات وعامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات01017902000 بكل الضمانات القانونية نقد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت - في القاهرة مصر

مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا - في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيات,راعيات مسنين متوفر لدينا لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات - في القاهرة مصر

مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شغل البيت كتير عليكي، وزهقتي من حكايات الشغالات، وكل يوم والتاني تغيري شغالة أو هي تسيبك، ومحتاجة شغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
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