نمدكم بخادمات,مربي ات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نمدكم بخادمات,مربيات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العمالة المنزلية بكافة الضمانات القانونية وخدمة ما بعد التعاقد نوفر لك (عاملات نظافة - مربيات اطفال(بيبى سيتر)-جليسة للمسنين-وأيضا جليس للمسن- والشيفات والطباخات وعاملات النظافه حارس خاص-أفراد امن -سائقين كل مايلزم الاسره من الخدم والعماله المنزليه موجوده معنا الوطنية للخدمات يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048299
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
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(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
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2,000 جنيه
2,000 جنيه