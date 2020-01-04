نمدكم بخادمات,مربي ات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نمدكم بخادمات,مربيات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العمالة المنزلية بكافة الضمانات القانونية وخدمة ما بعد التعاقد نوفر لك (عاملات نظافة - مربيات اطفال(بيبى سيتر)-جليسة للمسنين-وأيضا جليس للمسن- والشيفات والطباخات وعاملات النظافه حارس خاص-أفراد امن -سائقين كل مايلزم الاسره من الخدم والعماله المنزليه موجوده معنا الوطنية للخدمات يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048299
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24/12/2019
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(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/12/2019
صورة الاعلان: شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية,جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/11/2019
صورة الاعلان: بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين - في الإسكندرية مصر

بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

بأمان تام نوفر لكم افضل شغالات ومربيات و راعيات مسنين01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: مكتب شغالات و خدم وراعيات من مختلف الجنسيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب شغالات و خدم وراعيات من مختلف الجنسيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب شغالات وخدم وراعيات مسنين من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/11/2019
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