نمدكم بالمربيات و الشغالات و راعيات المسنين بكافة المحافات

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تفاصيل الإعلان
نمدكم بالمربيات و الشغالات و راعيات المسنين بكافة المحافات01145701114 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات كلين لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع كلين انت دائما في امااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) 01145701114 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة كلين للخدمات والعماله المنزليه وستبقي ثقة عملائنا بنا هي القيمه الحقيقيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/4/2020
رقم الإعلان: 2058159
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