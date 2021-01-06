نمدكم بالشغالات_ال بيبيسيتر_جلي سات المسنين بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079060
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مربية.خادمة. راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.خادمة. راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.خادمة.راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 و نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: جليسة للمسنين-عامل ة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة للمسنين-عامل ة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة للمسنين-عاملة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات01017902000 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في القاهرة مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

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3/1/2021
صورة الاعلان: جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات وال.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات01223333060 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جم.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2021
صورة الاعلان: نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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نوفرالمربيات,الشغالات,راعيات للمسنين لكافة المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
العنوان:

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2,000 جنيه

30/12/2020
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صورة الاعلان: نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات.را عيات المسنين.المر بيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات.را عيات المسنين.المر بيات بكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات.راعيات المسنين.المربيات بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغالات_مربيات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسيتر/شغالات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية للخدمات نوفر العمالة المنزلية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات01126700074 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/12/2020
صورة الاعلان: ابادة حشرات. مكافحة حشرات - في القاهرة مصر

ابادة حشرات. مكافحة حشرات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ودعا للحشرات والقوارض مع شركة بيكتل الالمانية لابادة الحشرات نستخدم افضل مبيدات الصحة العامة لسنة 2.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2020
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