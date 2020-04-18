(طلب عمل)
|نمدكم بالشغالات وراعيات المسنين والأطفال لكافة المحافظات نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات والطباخات ومديرة المنزل. للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) / 01145701114
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058329
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه