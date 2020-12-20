نمدكم بالشغالات.را عيات المسنين.المر بيات بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نمدكم بالشغالات.راعيات المسنين.المربيات بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 0122333360(واتساب) / 01126700074 / يشرفنا اتصالاتكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2020
رقم الإعلان: 2077440
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغالات_مربيات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسيتر/شغالات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية للخدمات نوفر العمالة المنزلية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات01126700074 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/12/2020
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صورة الاعلان: ابادة حشرات. مكافحة حشرات - في القاهرة مصر

ابادة حشرات. مكافحة حشرات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ودعا للحشرات والقوارض مع شركة بيكتل الالمانية لابادة الحشرات نستخدم افضل مبيدات الصحة العامة لسنة 2.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات-شغالات-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات 01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في القاهرة مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/11/2020
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