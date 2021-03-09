نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدينا الخبرات المميزة التي تضمن نقل اثاث منزلك و شركتك بأمان وسرعة 👍 نتميز بالدقة في الأداء و سرعة الإنجاز . الاسعار خااارج المنااافسة . للاتصال 90061233
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بو مريم
التليفون: 90061233

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب لجميع مناطق الكويت اتصل الان 90061233- جميع المناطق
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094103
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صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي - في حولي الكويت

نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)

- في حولي الكويت

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

9/3/2021
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