نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

(فرص)
|نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدينا الخبرات المميزة التي تضمن نقل اثاث منزلك و شركتك بأمان وسرعة 👍 نتميز بالدقة في الأداء و سرعة الإنجاز . الاسعار خااارج المنااافسة . للاتصال 90061233
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بو مريم
|التليفون:
|90061233
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|العنوان:
|نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب لجميع مناطق الكويت اتصل الان 90061233- جميع المناطق
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094103
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