نقل عفش فك نقل تركيب في جميع مناطق الكويت

(فرص)
|متخصصون في فك و تغليف و نقل جميع انواع الاثاث المنزلي و المكتبي 90061233 يتوفر لدينا التغليف بجميع انواعه يوجد جميع مقاسات الكراتين و القسم الخاص بتعبئتها نقل جميع اغراض المكاتب و الشركات النقل داخل المنزل من طابق الي طابق اخر او من غرفة لغرفة اخري يتوفر افضل الفنيين لتركيب الايكيا بالكرتون 90061233 يتوفر افضل النجارين لفك و تركيب جميع انواع الاثاث . الايكيا - الميداس - المحلي - الصيني - الايطالي - الاوروبي - البنتا - الصفات - هوم - الصفات الغانم - الهوم سنتر - السنتر بوينت .الخ 90061233
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهدي
|التليفون:
|90061233
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|العنوان:
|جميع مناطق الكويت- جميع مناطق الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054499
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