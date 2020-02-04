نقل عفش فك نقل تركيب في جميع مناطق الكويت

متخصصون في فك و تغليف و نقل جميع انواع الاثاث المنزلي و المكتبي 90061233 يتوفر لدينا التغليف بجميع انواعه يوجد جميع مقاسات الكراتين و القسم الخاص بتعبئتها نقل جميع اغراض المكاتب و الشركات النقل داخل المنزل من طابق الي طابق اخر او من غرفة لغرفة اخري يتوفر افضل الفنيين لتركيب الايكيا بالكرتون 90061233 يتوفر افضل النجارين لفك و تركيب جميع انواع الاثاث . الايكيا - الميداس - المحلي - الصيني - الايطالي - الاوروبي - البنتا - الصفات - هوم - الصفات الغانم - الهوم سنتر - السنتر بوينت .الخ 90061233