نقل عفش فك نقل تركيب في جميع مناطق الكويت

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تفاصيل الإعلان
متخصصون في فك و تغليف و نقل جميع انواع الاثاث المنزلي و المكتبي 90061233 يتوفر لدينا التغليف بجميع انواعه يوجد جميع مقاسات الكراتين و القسم الخاص بتعبئتها نقل جميع اغراض المكاتب و الشركات النقل داخل المنزل من طابق الي طابق اخر او من غرفة لغرفة اخري يتوفر افضل الفنيين لتركيب الايكيا بالكرتون 90061233 يتوفر افضل النجارين لفك و تركيب جميع انواع الاثاث . الايكيا - الميداس - المحلي - الصيني - الايطالي - الاوروبي - البنتا - الصفات - هوم - الصفات الغانم - الهوم سنتر - السنتر بوينت .الخ 90061233
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهدي
التليفون: 90061233

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العنوان: جميع مناطق الكويت- جميع مناطق الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054499
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نقل عفش جوهرة السعد في جميع مناطق الكويت فك نقل تركيب الاثاث وغرف النوم

(فرص)

- في حولي الكويت

فك ونقل وتركيب جميع أنواع الاثاث المنزلي والمكتبي بأيدي فنيين متخصصين مهره ت 65662004 خدمة مميزة وبا.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت - في حولي الكويت

نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

(فرص)

- في حولي الكويت

نقل عفش فك، نقل، تركيب، الاثاث المنزلي والمكتبي وغرف النوم في جميع مناطق الكويت داخل وخارج المنزل نع.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

17/1/2020
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