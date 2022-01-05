نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)
|جميع خدمات نقل العفش وتركيب منتجات ايكيا وسيارات النقل وفك وتركيب الاثاث المنزلي والمكتبي في الكويت وقط الاغراض للمحرقه وكراتين التخزين والتحميل وفنييون التركيب وغيرهم الكثير من الخدمات في شركتنا اتصل الان ,65818808
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو عبد الله
|التليفون:
|65818808
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|العنوان:
|- حولي
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دينار
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118069
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