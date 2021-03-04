نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)
|نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدينا الخبرات المميزة التي تضمن نقل اثاث منزلك و شركتك بأمان وسرعة 👍 أفضل شركة نتميز بالدقة في الأداء و سرعة الإنجاز . الاسعار خااارج المنااافسة . للاتصال 90061233
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الكويتيه
|التليفون:
|90061233
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|العنوان:
|- جميع المناطق
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086571
1 ريال
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20 دينار
100 ريال
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