نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدينا الخبرات المميزة التي تضمن نقل اثاث منزلك و شركتك بأمان وسرعة 👍 أفضل شركة نتميز بالدقة في الأداء و سرعة الإنجاز . الاسعار خااارج المنااافسة . للاتصال 90061233
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الكويتيه
التليفون: 90061233

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جميع المناطق
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086571
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى صحى غير مهدرج للبيع

زيت ذرة اوكرانى صحى غير مهدرج للبيع

(للبيع)

السلام عليكم نقدم لكم زيت ذرة اوكرانى درجة اولى صحى غير مهدرج لسلامة القلب يصلح لجميع أنواع الطبخ.
القسم: 

1 ريال

4/3/2021
صورة الاعلان: جهاز Fisher Gold bug الاول في كشف الذهب و المعادن

جهاز Fisher Gold bug الاول في كشف الذهب و المعادن

(للبيع)

Fisher Gold Bug جهاز متخصص للذهب الخام والعملات القديمة يعمل بنظامين : النظام العام لجميع المعادن ون.

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب 10 موظفي خدمة عملاء

مطلوب 10 موظفي خدمة عملاء

(فرصة عمل)

نحتاج 10 موظفي خدمة عملاء شروط التقديم : - القدرة على التواصل. - الجنس : ذكور و إناث - الدراسة :.
القسم: 

اتصل

5/2/2021
صورة الاعلان: مدرس قانون لكلية Kilaw

مدرس قانون لكلية Kilaw

(طلب عمل)

مدرس قانون لطلاب كلية القانون الدولية العالمية Kilaw باللغة الانجليزية EU law, international law, l.
العنوان:

حولي - الكويت

20 دينار

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

(فرصة عمل)

بدولة الكويت اخصائيات تمريض شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 25 : 35 سنة }مطلوب الح.

100 ريال

18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت :

مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى .

اتصل

9/1/2021
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