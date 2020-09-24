نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش 65662004 تركيب ايكيا وميداس سنتر بوينت ابيات هوم سنتر وكل ما هو جديد في الأثاث عمال متخصصين في نقل الأثاث فلابد ان يتم على يد مجموعه من عمال نقل الأثاث المدربين لذلك وفرت شركة زهراء الخير مجموعه من افضل العمال المحترفة على تحريك الأثاث وتنزيله سواء كان بالطرق العادية او باستخدام مجموعه من الاوناش مع عمال نقل العفش المدربين. 65662004 نقل عفش 65662004 تركيب ايكيا وميداس سنتر بوينت ابيات هوم سنتر وكل ما هو جديد في الأثاث عمال متخصصين في نقل الأثاث 65662004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بو علي
التليفون: 65662004

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العنوان: جميع مناطق الكويت- الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071466
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صورة الاعلان: نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل - في حولي الكويت

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل

(فرص)

- في حولي الكويت

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم واثاث المنزل نقل داخل وخارج المنزل.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

24/9/2020
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