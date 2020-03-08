نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي

(فرص)
|نقل عفش 65662004 فنيون فك نقل تركيب وتغليف ونقل داخل البيت محلي صيني ايكيا ميداس أبيات بنتا صفاة هوم ستائر أرفف شاشات براويز نقل داخل المنزل يوجد خدمه هاف لوري 65662004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نقل عفش 65662004
|التليفون:
|65662004
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|العنوان:
|نقل عفش 65662004- جميع مناطق الكويت
مبارك الكبير - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055882
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