نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

(فرص)
|نقل عفش فك، نقل، تركيب، الاثاث المنزلي والمكتبي وغرف النوم في جميع مناطق الكويت داخل وخارج المنزل نعمل طوال ايام الاسبوع 24ساعة كما يوجد فنيون تركيب منتجات ايكيا بالكرتون ، وسيارات نقل هاف لوري مع السايق تحت الطلب 65662004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جاسم
|التليفون:
|65662004
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|العنوان:
|مجمع الرحاب- شارع تونس
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049385
250,000 درهم
1,500 دينار
2,500 دينار
750 دينار
850 دينار
550 دينار
450 دينار
900 دينار
500 دينار
500 دينار
650 دينار
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1 درهم
1 درهم
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