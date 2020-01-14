نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش فك، نقل، تركيب، الاثاث المنزلي والمكتبي وغرف النوم في جميع مناطق الكويت داخل وخارج المنزل نعمل طوال ايام الاسبوع 24ساعة كما يوجد فنيون تركيب منتجات ايكيا بالكرتون ، وسيارات نقل هاف لوري مع السايق تحت الطلب 65662004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جاسم
التليفون: 65662004

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العنوان: مجمع الرحاب- شارع تونس
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049385
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انتهز فرصتك لتملك ارض لبناء منزل احلامك بدولة الأمارات

انتهز فرصتك لتملك ارض لبناء منزل احلامك بدولة الأمارات

(للبيع)

"اراضي سكنية للتملك الحر بالإمارات لكل الجنسيات في إمارة عجمان بحي الزاهية خلف فلل اب تاون مساح.
القسم: 

250,000 درهم

14/1/2020
صورة الاعلان: للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف

للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف

(للإيجار)

للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف نوم منهم ٣ماس.
القسم: 

1,500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل

للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل

(للإيجار)

للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل مواقف داخليه وخارجيه سنترا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

2,500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوك

للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوك

(للإيجار)

للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوكس كل شيء مركزي شترات كه.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

750 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

(للإيجار)

للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مركزي شترات كهرباء كبتات با.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

850 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال

للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال

(للإيجار)

للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال مساحات جميلة ٣غرف ن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

550 دينار

26/12/2019
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صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده

للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده بالكامل 4غرف نوم منهم ماس.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

450 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب

للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب الخدمات موقع مميز 5غرف نو.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

900 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع م

للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع م

(للإيجار)

للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع مميز ستالايت فلتر شفاط مرك.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: الايجار شقة بمشرف من فيلا اول مع مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف منهم

الايجار شقة بمشرف من فيلا اول مع مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف منهم

(للإيجار)

الايجار شقة بمشرف من فيلا اول مع مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف منهم ماستر صاله كبيرة مطبخ مج.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره

للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره

(للإيجار)

للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره كل شيء مركزي سراميك وسنت.
القسم: 

650 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف

التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء و.

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق وكوفي شوب للعمل في دول الخلي.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم العمالة الحرفية من مختلف التخصصات

شركة الخليج جوب تستقدم العمالة الحرفية من مختلف التخصصات

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - ف.

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: ارفف تخزين معدنى

ارفف تخزين معدنى

(للبيع)

جميع انواع انظمة وارفف التخزين المعدنية ارفف خفيفة وثقيلة متعددة الاستخدامات للمخازن والمكاتب والمنا.

اتصل

24/11/2019
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