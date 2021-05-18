نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furniture House â—„ لدينا عمال مهاره فى تنزل و تحميل وتركيب جميع انواع اï»»ثاث ( صينى + اوروبى + نجاره كويتى + ايكيا + ميداس + كل ماهو جديد و بالكرتون ) â—„ خدمه تركيب ( ايكيا ) â—„ خدمه داخل المنازل â—„ كراتين بأحجام مختلفة â—„ خدمات نقل اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باï»¹ضافة إلى نقل المعدات والمواد مع خدمات الفك والتركيب بايدي عماله فنية متخصصة ومدربه . â—„ خدمات تغليف اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باستخدام