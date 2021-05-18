نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

(للبيع)
|نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furniture House â—„ لدينا عمال مهاره فى تنزل و تحميل وتركيب جميع انواع اï»»ثاث ( صينى + اوروبى + نجاره كويتى + ايكيا + ميداس + كل ماهو جديد و بالكرتون ) â—„ خدمه تركيب ( ايكيا ) â—„ خدمه داخل المنازل â—„ كراتين بأحجام مختلفة â—„ خدمات نقل اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باï»¹ضافة إلى نقل المعدات والمواد مع خدمات الفك والتركيب بايدي عماله فنية متخصصة ومدربه . â—„ خدمات تغليف اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باستخدام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو عبدالله
|التليفون:
|65007374
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|العنوان:
|كل محافظات الكويت- جميع مناطق الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15 دينار
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094892
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