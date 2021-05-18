نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furniture House â—„ لدينا عمال مهاره فى تنزل و تحميل وتركيب جميع انواع اï»»ثاث ( صينى + اوروبى + نجاره كويتى + ايكيا + ميداس + كل ماهو جديد و بالكرتون ) â—„ خدمه تركيب ( ايكيا ) â—„ خدمه داخل المنازل â—„ كراتين بأحجام مختلفة â—„ خدمات نقل اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باï»¹ضافة إلى نقل المعدات والمواد مع خدمات الفك والتركيب بايدي عماله فنية متخصصة ومدربه . â—„ خدمات تغليف اï»»ثاث المنزلي والمكتبي باستخدام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو عبدالله
التليفون: 65007374

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العنوان: كل محافظات الكويت- جميع مناطق الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15 دينار
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094892
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صورة الاعلان: نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة - في حولي الكويت

نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

(فرص)

- في حولي الكويت

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي - في حولي الكويت

نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)

- في حولي الكويت

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

9/3/2021
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