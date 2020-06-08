نقل عفش الكويت فك نقل تركيب الاثاث المنزلي وغرف النوم والمكاتب

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تفاصيل الإعلان
نقل عفش 90061233 نعمل في جميع مناطق الكويت خدمه مستمرة ان شاء الله طوال الأسبوع يوجد فنيون تركيب منتجات ايكيا بالكرتون كما يوجد هاف لوري لتوصيل الأغراض مع السائق تحت الطلب 90061233
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نقل عفش
التليفون: 90061233

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب- جميع مناطق الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061781
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

(للإيجار)

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

650 دينار

8/6/2020
صورة الاعلان: للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س

(للإيجار)

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف ن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

550 دينار

8/6/2020
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس تكييف ستالايت ف.
القسم: 

750 دينار

8/6/2020
صورة الاعلان: للايجار شقق العقيله

للايجار شقق العقيله

(للإيجار)

‏‎للايجار شقق تشطيب سوبر ديلوكس العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خاد + 3 حمام + صاله + مطبخ €.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: للايجار شقق وادوار العقيله

للايجار شقق وادوار العقيله

(للإيجار)

للايجار شققه العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خادمه + 3 حمام + صاله + مطبخ تلفون 94495953.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

اتصل

4/4/2020
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