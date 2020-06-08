نقل عفش الكويت فك نقل تركيب الاثاث المنزلي وغرف النوم والمكاتب

(فرص)
|نقل عفش 90061233 نعمل في جميع مناطق الكويت خدمه مستمرة ان شاء الله طوال الأسبوع يوجد فنيون تركيب منتجات ايكيا بالكرتون كما يوجد هاف لوري لتوصيل الأغراض مع السائق تحت الطلب 90061233
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نقل عفش
|التليفون:
|90061233
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|العنوان:
|نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب- جميع مناطق الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061781
650 دينار
550 دينار
750 دينار
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