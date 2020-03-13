نقل عفش الجهراء هاف لوري فك نقل تركيب

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تفاصيل الإعلان
تركيب ايكيا ميداس 90061233 سنتربوينت ات هوم صفات الغانم تركيب بلازما نجار تركيب أرفف وبراويز عمالة مدربة صدق وأمانة في العمل بدقة وعناية تامة بأيدي عمالة فنية مدربة نعمل طوال أيام الأسبوع سرعة في الانجاز فك نقل تركيب تغليف جميع أنواع الأثاث المنزلي 90061233
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بو علي
التليفون: 90061233

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العنوان: جميع مناطق الكويت- جميع مناطق الكويت
الجهراء -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/3/2020
رقم الإعلان: 2056913
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السعر
تاريخ الإعلان
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نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي

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دراسات جدوى ومشاريع اقتصادية متكاملة بأسعار مغرية

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أفضل المشاريع التجارية والصناعية والاستثمارية مع دراسات الجدوى الاقتصادية بأسعار مغرية لمعرفة طريق.

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حولي - الكويت

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29/2/2020
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استاذ احياء متميز وشاطر لطلاب وطالبات المرحله الثا نويه

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22/2/2020
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(فرصة عمل)

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1,230 دينار

16/2/2020
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(للبيع)

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9/2/2020
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نقل عفش جوهرة السعد في جميع مناطق الكويت فك نقل تركيب الاثاث وغرف النوم

(فرص)

فك ونقل وتركيب جميع أنواع الاثاث المنزلي والمكتبي بأيدي فنيين متخصصين مهره ت 65662004 خدمة مميزة وبا.
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4/2/2020
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(للبيع)

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22/1/2020
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البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق ال.

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21/1/2020
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نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

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17/1/2020
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انتهز فرصتك لتملك ارض لبناء منزل احلامك بدولة الأمارات

(للبيع)

"اراضي سكنية للتملك الحر بالإمارات لكل الجنسيات في إمارة عجمان بحي الزاهية خلف فلل اب تاون مساح.
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250,000 درهم

14/1/2020
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