نقل عفش الجهراء هاف لوري فك نقل تركيب

(فرص)
|تركيب ايكيا ميداس 90061233 سنتربوينت ات هوم صفات الغانم تركيب بلازما نجار تركيب أرفف وبراويز عمالة مدربة صدق وأمانة في العمل بدقة وعناية تامة بأيدي عمالة فنية مدربة نعمل طوال أيام الأسبوع سرعة في الانجاز فك نقل تركيب تغليف جميع أنواع الأثاث المنزلي 90061233
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بو علي
|التليفون:
|90061233
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جميع مناطق الكويت- جميع مناطق الكويت
الجهراء - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056913
اتصل
اتصل
اتصل
-15 دينار
1,230 دينار
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
250,000 درهم