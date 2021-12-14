نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

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تفاصيل الإعلان
الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر لكم شغالات افريقيات من (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا ) - شرق اسيا ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا نوفر لكم - جليسات أطفال بيبي سيتر BABY SITTER - رعاية طبية للمسنين وكبار السن - هاوس كيبنج HOUSE KEEPERS نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى فرنساوى للحجز وخدمه العملاء /01275550242 نفدم لكم شغالات,جليسات للمسنين,مربيات بالضمانات لكافة المحافظات 01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
التليفون: 01275550242

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العنوان: القاهرة- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115229
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