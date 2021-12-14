نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)
|الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر لكم شغالات افريقيات من (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا ) - شرق اسيا ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا نوفر لكم - جليسات أطفال بيبي سيتر BABY SITTER - رعاية طبية للمسنين وكبار السن - هاوس كيبنج HOUSE KEEPERS نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى فرنساوى للحجز وخدمه العملاء /01275550242 نفدم لكم شغالات,جليسات للمسنين,مربيات بالضمانات لكافة المحافظات 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115229
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