نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)
|أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين راعيات مسنين.خادمات.بيبي سيتر نوفرها لجميع المحافظات01275550242 بتوفرك خادمات وشغالات و عاملات نظافة مقيمات - عمالة منزلية مقيمة أفارقة ومصريين ، وبتضمن ليكم الأمانة والعمل الجاد والخبرة اللي هتخلي حياتكم أسهل العمالة من جميع الجنسيات: مصر - السودان - أثيوبيا - أريتريا - سريلانكا – السنغال نحن شركة متخصصة في اعمال النظافة المنزلي 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110957
1,500 جنيه