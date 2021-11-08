نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين راعيات مسنين.خادمات.بيبي سيتر نوفرها لجميع المحافظات01275550242 بتوفرك خادمات وشغالات و عاملات نظافة مقيمات - عمالة منزلية مقيمة أفارقة ومصريين ، وبتضمن ليكم الأمانة والعمل الجاد والخبرة اللي هتخلي حياتكم أسهل العمالة من جميع الجنسيات: مصر - السودان - أثيوبيا - أريتريا - سريلانكا – السنغال نحن شركة متخصصة في اعمال النظافة المنزلي 01275550242