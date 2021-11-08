نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين راعيات مسنين.خادمات.بيبي سيتر نوفرها لجميع المحافظات01275550242 بتوفرك خادمات وشغالات و عاملات نظافة مقيمات - عمالة منزلية مقيمة أفارقة ومصريين ، وبتضمن ليكم الأمانة والعمل الجاد والخبرة اللي هتخلي حياتكم أسهل العمالة من جميع الجنسيات: مصر - السودان - أثيوبيا - أريتريا - سريلانكا – السنغال نحن شركة متخصصة في اعمال النظافة المنزلي 01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
التليفون: 01275550242

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العنوان: القاهرة- القاهره
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2021
رقم الإعلان: 2110957
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صورة الاعلان: امهر العمالة المنزلية خدم وشغالات وبيبي سيتر - في القليوبية مصر

امهر العمالة المنزلية خدم وشغالات وبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في القليوبية مصر

شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القليوبية - مصر

1,500 جنيه

8/11/2021
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