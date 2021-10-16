نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)
|كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال - بيبي سيتر - جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا . الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه البودي جاردات العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وعلي قدر عالي من الخبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110863
350 جنيه
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