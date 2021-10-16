نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال - بيبي سيتر - جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا . الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه البودي جاردات العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وعلي قدر عالي من الخبره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
التليفون: 01275550242

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهره
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110863
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة سمارت سيرفيس - في الجيزة مصر

شركة سمارت سيرفيس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الأنتريهات مهمة صعبة بالنسبالك وبيحتاج مجهود كبير ووقت طويل !!☹️ دلوقتي تقدري توفري الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

16/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في الجيزة مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

royal house serviseيوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/9/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الجيزة مصر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager