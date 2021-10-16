نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال - بيبي سيتر - جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا . الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه البودي جاردات العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وعلي قدر عالي من الخبره