#نقدم افضل مستويات التشطيب التى تتسم بالدقة المتناهية . سياستنا تعتمد على

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #نقدم افضل مستويات التشطيب التى تتسم بالدقة المتناهية . سياستنا تعتمد على - في الجيزة مصر

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عرض لفترة محدودة أدفع 150000 ج فقط وشطب شقتك بالكامل من بداية الطوب الاحمر واستلمها جاهزة علي الفرش مش بس كدة👇 انت كمان مش هتشطب أي تشطيب لأننا في شركة Avatardesign بنهتم بأساسيات التشطيب اللي تضمنلك انها تعيش معاك العمر كله بدون أي عيوب او مشاكل - كمان تقدر تشوف شكل شقتك هتكون عاملة ازاي بالتصميم ال 3d قبل البدء في التنفيذ ⬇️⬇️⬇️ العرض شامل: - - تأسيس الكهرباء اسلاك السويدي معتمد. - تأسيس السباكة مواسير Br الماني معتمد. - تأسيس محارة الشقة بالكامل + الاسقف جبس ابيض. - كرانيش فيوتك. - جيبسيو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهندس شريف
التليفون: 01155008909

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العنوان: الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079753
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: تصنيع استانلس وحديد ديكورات ومطابخ ومطاعم وترابزين

تصنيع استانلس وحديد ديكورات ومطابخ ومطاعم وترابزين

(للبيع)

تصميم وتصنيع جميع معدات المطاعم والمطابخ والديكورات من الحديد والاستانلس استيل.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح

مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح •يجيد العمل علي المخطط •السن من 25 و لا يزيد عن 40 سنه •ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في الس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

مطلوب شيف شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مشويات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 ريال

13/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{●.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه بروف وعيش احلي مصيف -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

عررروووض مميزه جدا 🎉بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى اول تخدير

مطلوب اخصائى اول تخدير

(فرصة عمل)

مطلوب اخصائى اول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إخصائى اول_تخدير للعم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
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