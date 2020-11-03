نقدم افضل مستويات التشطيب التى تتسم بالدقة المتناهية . سياستنا تعتمد على

عرض لفترة محدودة أدفع 150000 ج فقط وشطب شقتك بالكامل من بداية الطوب الاحمر واستلمها جاهزة علي الفرش مش بس كدة👇 انت كمان مش هتشطب أي تشطيب لأننا في شركة Avatardesign بنهتم بأساسيات التشطيب اللي تضمنلك انها تعيش معاك العمر كله بدون أي عيوب او مشاكل - كمان تقدر تشوف شكل شقتك هتكون عاملة ازاي بالتصميم ال 3d قبل البدء في التنفيذ ⬇️⬇️⬇️ العرض شامل: - - تأسيس الكهرباء اسلاك السويدي معتمد. - تأسيس السباكة مواسير Br الماني معتمد. - تأسيس محارة الشقة بالكامل + الاسقف جبس ابيض. - كرانيش فيوتك. - جيبسيو