نقدم افضل مستويات التشطيب التى تتسم بالدقة المتناهية . سياستنا تعتمد على

(للاستثمار)
|عرض لفترة محدودة أدفع 150000 ج فقط وشطب شقتك بالكامل من بداية الطوب الاحمر واستلمها جاهزة علي الفرش مش بس كدة👇 انت كمان مش هتشطب أي تشطيب لأننا في شركة Avatardesign بنهتم بأساسيات التشطيب اللي تضمنلك انها تعيش معاك العمر كله بدون أي عيوب او مشاكل - كمان تقدر تشوف شكل شقتك هتكون عاملة ازاي بالتصميم ال 3d قبل البدء في التنفيذ ⬇️⬇️⬇️ العرض شامل: - - تأسيس الكهرباء اسلاك السويدي معتمد. - تأسيس السباكة مواسير Br الماني معتمد. - تأسيس محارة الشقة بالكامل + الاسقف جبس ابيض. - كرانيش فيوتك. - جيبسيو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس شريف
|التليفون:
|01155008909
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079753
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