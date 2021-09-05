نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)
|نظام انتظار العملاء و أنظمة النداء الالي0570130761 أنظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761 هدفنا هو تسهيل عملية تدفق العملاء بطريقة بسيطة ومرنه اثبت نظامنا الخاص بتنظيم الصفوف تمكننا من تسهيل عملية خدمة العملاء واقفا في طابور أو تنتظر دورك ليس النشاط المفضل لأحد. ومن تدني نوعية الخدمة الانتظار لفترات طويلة مما يؤدى إلى خفض كفاءة المنشأة. نظام انتظار العملاء اجهزة تنظيم صفوف الانتظار للعملاء يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لترتيب أولوية دخول الزائرين لتلقى الخدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|أنظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761- السعودية
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111963
15,000 ريال
25,000 ريال
1,500 ريال