نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

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صورة الاعلان: نظمة و أجهزة صفوف الانتظار - في الحدود الشمالية السعودية

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نظام انتظار العملاء و أنظمة النداء الالي0570130761 أنظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761 هدفنا هو تسهيل عملية تدفق العملاء بطريقة بسيطة ومرنه اثبت نظامنا الخاص بتنظيم الصفوف تمكننا من تسهيل عملية خدمة العملاء واقفا في طابور أو تنتظر دورك ليس النشاط المفضل لأحد. ومن تدني نوعية الخدمة الانتظار لفترات طويلة مما يؤدى إلى خفض كفاءة المنشأة. نظام انتظار العملاء اجهزة تنظيم صفوف الانتظار للعملاء يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لترتيب أولوية دخول الزائرين لتلقى الخدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: أنظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761- السعودية
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2021
رقم الإعلان: 2111963
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