نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)
|هدفنا هو تسهيل عملية تدفق العملاء بطريقة بسيطة ومرنه اثبت نظامنا الخاص بتنظيم الصفوف تمكننا من تسهيل عملية خدمة العملاء واقفا في طابور أو تنتظر دورك ليس النشاط المفضل لأحد. ومن تدني نوعية الخدمة الانتظار لفترات طويلة مما يؤدى إلى خفض كفاءة المنشأة. نظام انتظار العملاء اجهزة تنظيم صفوف الانتظار للعملاء يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لترتيب أولوية دخول الزائرين لتلقى الخدمات فى الأماكن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التى تعتمد على تقديم خدمات للمجمهور سواء كانت خدمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|- السعودية
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102112
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